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نيمار يقدم ولائه لبرشلونة

تاريخ النشر: 04/04/2020 - 14:36

نيمار يقدم ولائه لبرشلونة
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، أظهر الولاء لفريقه السابق برشلونة الإسباني في الصيف الماضي.

وكانت بعض التقارير قد ذكرت أن مسؤولي برشلونة قدموا وعدًا لنيمار في الصيف الماضي بضمه في آب/أغسطس أو خلال الصيف المقبل على أقصى تقدير، لإنقاذه من السجن الباريسي.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن نيمار رد على وعد برشلونة، بالموافقة على خفض الراتب الذي يتقاضاه في باريس سان جيرمان.

كما وعد نيمار بإيقاف مقاضاته للنادي الكاتالوني حول ما تبقى من مكافأة تجديد عقده الأخير مع برشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى أن نيمار في مقابل ذلك، طلب من مسؤولي برشلونة تعويضه ماليًا في وقت لاحق، إذا قرر النادي تجديد عقده مرة أخرى، ورأى أنه يقدم أداء يستحق ذلك.


#نيمار دا سيلفا
#باريس سان جيرمان
#برشلونة

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