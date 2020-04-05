أتلتيكو مدريد يستهدف خطف نجم برشلونة

أفادت تقارير صحفية، بأن أتلتيكو مدريد يستهدف خطف أحد نجوم برشلونة الإسباني، وهناك حالة من الغضب داخل الفريق الكاتالوني من اهتمام الأول دون علمه.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن "ما يزعج إدارة برشلونة، هو اهتمام أتلتيكو مدريد بإيفان راكيتيتش، دون وجود أي اتصالات رسمية مع النادي الكاتالوني".

وأضافت الصحيفة "من الواضح أن راكيتيتش سيرحل في الصيف، واللاعب لا يريد معرفة أي شيء عن عرض أتلتيكو مدريد، رغم رغبته في الاستمرار بإسبانيا حيث أن أولويته اللعب لفريقه السابق إشبيلية".

وأشار التقرير، إلى أن برشلونة سيكون سعيدًا إذا تقدم أتلتيكو مدريد بعرض رسمي بقيمة 20 مليون يورو للتخلي عن راكيتيتش، لكن وكلاء اللاعب لم يتحدثوا عن هذا الأمر، وكل ما يدور مُجرد تقارير صحفية.

وأفادت الصحيفة، بأن برشلونة قلق بشأن مصير راكيتيتش، لا سيما وأن هناك العديد من الأندية الإيطالية المهتمة أيضًا بالتعاقد معه.