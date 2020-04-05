نيمار يضع استراتيجية العودة إلى برشلونة

ذكرت تقارير صحفية، أن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، يصر على العودة إلى برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن نيمار ينوي التمرد على الإدارة، من أجل إجبارها على السماح له بالعودة إلى برشلونة.

وأشارت إلى أن نيمار يصر على تحقيق تفوق رياضي مع باريس في دوري أبطال أوروبا، لكنه يظهر انزعاجه بشكل دائم من النادي والإدارة، بسبب اضطراره للبقاء مع سان جيرمان.

وأوضحت أن نيمار لا يخطط لإظهار أي تخاذل، لكنه يؤكد للإدارة أن الصيف المقبل سيشهد ملحمة أخرى، لإجبارها على السماح برحيله صوب برشلونة.

وقالت الصحيفة إن نيمار سيبدأ في تفجير كل شيء عندما يصدر قرارا بإلغاء دوري أبطال أوروبا، لكن إذا لعبت البطولة بشكل مضغوط في آب/أغسطس سيستمر اللاعب في منطقه الحالي بالالتزام رياضيًا، مع تنفيذ حرب باردة مع ليوناردو المدير الرياضي، والرئيس ناصر الخليفي.

وأتمت الصحيفة تقريرها بأنه في حالة إلغاء الموسم، ينوي نيمار عدم العودة مجددًا إلى مركز تدريب سان جيرمان، كوسيلة ضغط للموافقة على انتقاله إلى برشلونة.

يذكر أن برشلونة يوافق على عودة نيمار، لكن بشرط أن تشهد الصفقة إدراج لاعبين لخفض سعرها.