ريال مدريد يصدم مانشستر سيتي!

أفادت تقارير صحفية، بأن مانشستر سيتي الإنجليزي يستهدف تعزيز خط الدفاع، من خلال اهتمامه بالتعاقد مع أحد نجوم ريال مدريد في الصيف القادم.

وقالت صحيفة "مانشستر إيفينينغ" الإنجليزية، فإن ريال مدريد يرى أن الفرنسي رافاييل فاران ليس للبيع، وحال أصر بيب غوارديولا مدرب السيتي على ضمه، فعليه دفع 500 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده.

يُذكر أن فاران، فكر في الرحيل عن صفوف الميرنغي العام الماضي، لكن زيدان أقنعه بالبقاء، ولا يبدو أن المدافع الفرنسي يُفكر في ذلك حاليًا، حيث يرتبط بعقد حتى صيف 2022.

وكان فاران صاحب الـ26 عاما، قد انضم لريال مدريد بعمر 18 عاما، بناء على توصية مباشرة من زيدان، والذي لن يتخلى عنه بسهولة، حيث يريد هو وإدارة النادي تجديد عقده في الفترة المقبلة.