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ما موقف غريزمان من مغادرة برشلونة؟

تاريخ النشر: 06/04/2020 - 22:07

ما موقف غريزمان من مغادرة برشلونة؟
النجم الفرنسي أنطوان غريزمان (أ ب)
عرب ٤٨

أعلنت تقارير صحفية، عن موقف النجم الفرنسي، أنطوان غريزمان، من إمكانية الرحيل عن صفوف فريقه برشلونة الإسباني في الفترة القادمة.

وارتبط غريزمان بمغادرة برشلونة رغم أنه لم يُكمل عامًا واحدًا بقميص البارسا، إلا أنه ارتبط بالدخول في صفقة تبادلية مع لاعبين مثل نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان أو لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان.

وبحسب صحيفة "ماركا"، فإن غريزمان رغم أنه لم يتأقلم بشكل جيد مع برشلونة على مدار التسعة أشهر الأولى له، إلا أن الرحيل عن الكامب نو ليس في اعتبار اللاعب أو النادي.

وأضافت أن كلا الطرفين لا يفكران في الانفصال، موضحة أن النادي أيضًا لا يخطط لاستخدامه كجزء من صفقة تبادلية مع نيمار أو لاوتارو، حيث يرى أن مستقبل غريزمان سيكون في برشلونة.

ولفتت الصحيفة إلى أنه رغم صعوبة التخطيط لموسم (2020/2021) بسبب تفشي وباء فيروس كورونا بالفترة الحالية، إلا أن أحد الأمور اليقينة هي أن غريزمان لا يزال في خطط برشلونة، ولن يغادر صفوف النادي الكاتالوني.

وتمكن غريزمان الذي انضم لبرشلونة في الصيف الماضي مقابل 120 مليون يورو من أتلتيكو مدريد، من تسجيل 14 هدفًا في 37 مباراة.


#أنطوان غريزمان
#برشلونة

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