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برشلونة يستهدف التعاقد مع منبوذ زيدان

تاريخ النشر: 07/04/2020 - 23:39

برشلونة يستهدف التعاقد مع منبوذ زيدان
اللاعب الفرنسي ثيو هيرنانديز (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق برشلونة أبدى اهتمامه بالتعاقد مع أحد اللاعبين السابقين بصفوف ريال مدريد، في الميركاتو الصيفي القادم.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ميلان يستعد لتلقي العروض المقدمة للظهير الفرنسي ثيو هيرنانديز، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت إلى أن هيرنانديز انضم إلى ميلان من ريال مدريد مقابل 20 مليون يورو، بعدما لم يستطع إقناع المدير الفني للميرنغي، زين الدين زيدان، بقدراته.

وأوضحت أنه قدم أداء أفضل من المتوقع في الدوري الإيطالي، حيث سجل 6 أهداف مع ميلان، منها 5 في الدوري الإيطالي.

وقالت الصحيفة، إن ريال مدريد لا يملك شرطا لإعادة شراء ثيو أو نسبة من صفقة البيع، وبالتالي لن يستفيد الميرنغي من أي عرض يختاره ميلان.

وأضافت أن ثيو يعد الاختيار الثاني لدى يوفنتوس من أجل دعم مركز الظهير الأيسر عقب مارسيلو نجم ريال مدريد، كما أن اللاعب الفرنسي ضمن قائمة اهتمامات برشلونة الباحث عن منافس لجوردي ألبا.

وذكرت "ماركا" أن كلًا من باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي سيبحثون أيضًا في الميركاتو المقبل، عن تدعيم لمركز الظهير الأيسر.


#برشلونة
#ميلان
#ثيو هيرنانديز
#ريال مدريد
#زين الدين زيدان

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من عرب 48

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