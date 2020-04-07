كلوب يحدد أفضل صفقاته مع ليفربول

أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، اختار أفضل صفقة أبرمها منذ قدومه لتولي المهمة الفنية للريدز في عام 2015.

وأبرم كلوب العديد من الصفقات المميزة مثل ساديو ماني ومحمد صلاح وفيرجيل فان دايك وأندي روبرتسون وفاينالدوم، إلا أن أي منهم لا يعد الصفقة الأفضل من وجهة نظر المدرب الألماني.

وقال كلوب بحسب ما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية "إنه ترينت ألكسندر أرنولد، لم نكن بحاجة إلى شرائه، إلا أن مساعدي بيب ليندرز قال إنه لاعب قادر على اللعب في المركز رقم 6 وكجناح أيمن وكجناح أيسر وفي مركز الظهيرين، وبالفعل بات معنا ولكن كانت هناك مشكلة واحدة، بأنه لم يكن مناسبا بما يكفي".

وأرنولد من أبناء ليفربول حيث تدرج في فرق الناشئين والشباب حتى تم تصعيده للفريق الأول.

وتابع "ولكنه كان طفلًا، نعم لم يكن مناسبًا ولكننا لاحظنا مباشرة مقوماته، وبدأنا العمل معه، وبدأ يخطو خطوات بنفسه بشكل لا يصدق، وكان من الرائع مشاهدة ذلك، وبعدها ارتكب الأخطاء ولكنه لم يستسلم".

وبات أرنولد الظهير الأيمن، من أبرز الأسلحة الهجومية لليفربول، بعدما صنع العديد من الأهداف.