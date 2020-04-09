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"سكاي سبورتس" تشكّل منتخب كرة القدم المثالي للـ"بريمرليج"

تاريخ النشر: 09/04/2020 - 11:38

"سكاي سبورتس" تشكّل منتخب كرة القدم المثالي للـ"بريمرليج"
يورغن كلوب (أ ب)
عرب ٤٨

رسمت شبكة "سكاي سبورتس" العالميّة، تشكيلتها المثالية للدوري الإنجليزي "بريميرليج"، للعام 2019-2020، وتأتي تشكيلتها المثالية وفق إحصائيات خاصة بها، وكان رأس حربة المُنتخب المثالي، اللاعب المصريّ محمد صلاح.

وقالت "سبورتس" إن "الثنائي محمد صلاح وساديو ماني تفوقا بفارق كبير عن أي منافس على مستوى مركزي الجناح الهجومي".

وأوضحت الشبكة أنه "على مستوى الهجوم، الأمر كله متعلق بالأجنحة، ومجددًا يتفوق ثنائي ليفربول على كافة المنافسين، فمحمد صلاح وساديو ماني حصلا على نسبة مشاركة كبيرة وحلا في قمة المقدمة الهجومية".

وتابعت "سكاي سبورتس"، أن "الثنائي سجل 30 هدفًا وصنع 13، و88 فرصة، و93 محاولة ناجحة للمرور بالكرة".

في ما يلي شكل المنتخب المثالي الذي اختارته "سكاي سبورتس" للدوري الإنجليزي للعام 2019-2020؛

في حراسة المرمى يقف: كاسبر شمايكل.

وفي خط الدفاع يقف كل من: ألكسندر أرنولد، فيرجل فان دايك، جيمس تاركوفسكي، أندي روبرتسون.

أما في خط الوسط فيُعتمدُ على: كيفن دي بروين، جيمس ماديسون، جاك جريليش.

في خط الهجوم يقف ثنائي نادي ليفربول؛ محمد صلاح، ساديو ماني، وراؤول خيمينيز.


#الدوري الإنجليزي
#بريميرليج
#تشكيلة مثالية
#سكاي سبورتس
#محمد صلاح

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