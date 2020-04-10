كريستيانو رونالدو يتعرض لانتقادات حادة!

ذكرت تقارير صحفية، أن نجم يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، تعرض لانتقادات حادة بسبب تدربه في ملعب "ماديرا"، بالرغم من إجراءات الحجر الصحي السارية في بلاده للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقرر رونالدو نقل مرانه من المنزل إلى ملعب ماديرا الخميس، منتهكا بذلك قواعد الحجر الصحي حيث شوهد بينما يمارس مرانه بمنشآت الملعب، حسبما أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وكان لاعب ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي قد توجه برفقة أسرته إلى مسقط رأسه فونشال في التاسع من الشهر الماضي حيث أن إجراءات الحجر الصحي في ماديرا ليست صارمة مثلما هو الحال في إسبانيا.

ويمكن لسكان ماديرا الخروج وشراء احتياجاتهم وأيضا ممارسة الرياضة في الهواء الطلق لوقت وجيز خلال اليوم، وهو ما استغله اللاعب ليتدرب في الملعب، الأمر الذي لم يلق استحسان أغلبية البرتغاليين.

وحذر بدرو راموس مسؤول الصحة في منطقة ماديرا "لا يملك رونالدو تصريحا خاصا للتدريب. لديه الحق في المران طالما لم يخترق اللوائح، مثل جميع المواطنين. لا يحظى بأي امتياز".