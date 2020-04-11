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صراع إيطالي على ضم خاميس

تاريخ النشر: 11/04/2020 - 09:42

صراع إيطالي على ضم خاميس
النجم الكولومبي خاميس رودريغيز (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن نجم ريال مدريد الإسباني، خاميس رودريغيز، أمام 3 وجهات محتملة في الصيف القادم، بعدما خرج من خطط مدربه الفرنسي، زين الدين زيدان.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن اسم خاميس ارتبط بقوة بالانتقال إلى يوفنتوس، خاصة في ظل العلاقات الجيدة التي تجمع وكيله خورخي مينديز، مع مسؤولي البيانكونيري.

ويعتبر انتقال خاميس إلى صفوف السيدة العجوز، سواء من وجهة نظر تجارية أو اقتصادية، في المتناول، حيث يتقاضى اللاعب 7 ملايين يورو سنويًا، وهو رقم بإمكان اليوفي تحمله في الوقت الحالي.

وفي ذات السياق، ما زال نابولي من الأندية المهتمة بضم اللاعب، مثلما كان الحال في الصيف الماضي، لكن الأمور أصبحت معقدة نسبيًا، خاصة بعد رحيل المدرب كارلو أنشيلوتي إلى إيفرتون.

وعلى ذكر أنشيلوتي، فقد طلب المدير الفني الإيطالي المخضرم، من مسؤولي التوفيز ضم خاميس لصفوف الفريق، مثلما كان يريد في نابولي، وفقا لـ"كالتشيو ميركاتو".


#خاميس رودريغيز
#ريال مدريد
#يوفنتوس
#نابولي
#زين الدين زيدان

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