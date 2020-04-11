يوفنتوس يسعى لإبرام صفقة من ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق يوفنتوس الإيطالي أبدى اهتمامه بإبرام صفقة من ريال مدريد الإسباني، في الميركاتو الصيفي القادم.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن يوفنتوس يسعى للتعاقد مع داني سيبايوس لاعب ريال مدريد، والمعار حاليًا إلى صفوف آرسنال حتى نهاية الموسم الجاري.

وأضافت الصحيفة "يوفنتوس مهتم بضم داني سيبايوس، ومستعد لدفع راتب سنوي يتراوح بين 4.5 و5 ملايين يورو، أكثر من الراتب الحالي للاعب والذي يبلغ 3 ملايين يورو".

ونوهت أن ريال مدريد سيوافق على رحيل داني سيبايوس مقابل 40 مليون يورو، وهو مبلغ يستطيع اليوفي سداده عكس الفرق الأخرى المهتمة باللاعب مثل آرسنال وفالنسيا وريال بيتيس.

وكل الأمور تشير إلى أن داني سيبايوس لن يستمر في صفوف الملكي، لا سيما وأنه خارج خطط الفرنسي زين الدين زيدان، واستمراره في الليغا سيكون بعودته لفريقه السابق ريال بيتيس، وهو خيار ضعيف في ظل اهتمام البيانكونيري.