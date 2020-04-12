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كيميش: عودة مباريات كرة القدم ستعيد الفرح للجماهير

تاريخ النشر: 12/04/2020 - 12:17

كيميش: عودة مباريات كرة القدم ستعيد الفرح للجماهير
غوشوا كيميش (أ ب)
عرب ٤٨

قال لاعب نادي بايرن ميونخ، غوشوا كيميش، إن عودة مباريات كرة القدم ستعيد الفرح إلى الجماهير، رغم أنه توقع وجود بعض ردود الفعل المعارضة.

ونقلت صحيفة "آبند تسايتونغ مونشن"، أقوال كيميش: "الآراء ستنقسم، لكنني أعتقد أن الكثيرين سيفرحون بالتأكيد عندما يتمكنون من معاودة مشاهدة كرة القدم، وحتى وإن كان ذلك عبر شاشات التلفزيون، وعلى الجانب الآخر، الأمر صعب ويجب أن يكون مبررا ومقبولا مجتمعيا، فصحة كل فرد، وصحة الناس تأتي قبل أي شيء، ولهذا يجب أن تظل هي الأساس لجميع القرارات التي يتعين اتخاذها".

وتذمر كيميش من حالة الملل في الفترة الحالية في ظل جائحة كورونا، وأضاف أنه "بالنسبة لنا في عالم كرة القدم، كنا نفكر من مباراة إلى مباراة وكان لدينا في برنامجنا مباراة كل ثلاثة أيام وكنا كثيري التنقل".

وأشار الدولي الألماني إلى أنه "الآن هبطنا من سرعة 100 إلى صفر، ولم يتبق لدينا سوى الأمل في إنهاء الموسم، ولكن مع شعور بعطلة الصيف، حتى مع عدم خلوها من التدريب، لكن هذه الفترة مملة بوجه عام".

ولفت كيميش إلى أنه "في حال استئناف الموسم فإنه من الممكن لبايرن أن يحقق الثلاثية (الدوري والكأس ودوري الأبطال). هذا ممكن، ولكن دائما من الصعب التعبير عن مثل هذه النشوة بصورة مباشرة، لدينا فريق قوي وإمكانيات كثيرة للغاية ومتميزة".


#غوشوا كيميش
#رياضة
#ألمانيا
#كرة قدم
#بايرن ميونخ
#جائحة كورونا

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