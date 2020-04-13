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كريستيانو لا ينوي مغادرة يوفنتوس مبكرا

تاريخ النشر: 13/04/2020 - 14:30

كريستيانو لا ينوي مغادرة يوفنتوس مبكرا
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، ارتبط اسمه بالعودة إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، في الميركاتو الصيفي القادم.

لكن موقع "توتو ميركاتو" قال إن رونالدو على استعداد لاحترام عقده مع يوفنتوس حتى النهاية، مشيرًا إلى أن النجم البرتغالي لا ينوي مغادرة النادي الإيطالي مبكرًا.

وأضاف أن اللاعب ووكيل أعماله خورخي مينديز صرحا بذلك مرارًا وتكرارًا، مما يطمئن إدارة النادي الإيطالي.

ولفت الموقع إلى أن الإشارات التي تأتي من كريستيانو، مليئة بالمودة والمحبة ليوفنتوس، خاصة بعد نشره صورة قبل أيام وهو يرتدي قناعًا يحمل ألوان العلم الإيطالي، لدعم إيطاليا في مواجهة فيروس كورونا.

وختم بأن الدون قد يعود إلى تورينو في الأيام القليلة المقبلة، حتى يحضر الحصة التدريبية الأولى، حال عودة النشاط الرياضي في 3 أيار/مايو المقبل.


#كريستيانو رونالدو
#يوفنتوس
#ريال مدريد

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من عرب 48

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