مانشستر سيتي يسعى للتعاقد مع لاوتارو

ذكرت تقارير صحفية، أن برشلونة الإسباني سيواجه منافسة شرسة على ضم نجم إنتر ميلان الإيطالي، لاوتارو مارتينيز، في الميركاتو الصيفي القادم.

ويعتبر لاوتارو أحد الأهداف الرئيسية لبرشلونة من أجل تعزيز خط هجومه، الذي عانى هذا الموسم بإصابة كلًا من لويس سواريز وعثمان ديمبلي.

وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن منافس برشلونة هو مانشستر سيتي، الذي يسعى هو الآخر للتعاقد مع مهاجم جديد.

وأكدت الصحيفة أن إدارة مانشستر سيتي، على استعداد لدفع الشرط الجزائي في عقد لاوتارو البالغ 111 مليون يورو.

ويمنح هذا الأمر الأسبقية لمانشستر سيتي على حساب برشلونة، الذي يسعى لإجراء صفقة تبادلية تضم نيلسون سيميدو، أرتورو فيدال، جونيور فيربو، أو إيفان راكيتيتش، من أجل تقليل المبلغ المدفوع.

ويبحث مانشستر سيتي عن مهاجم جديد يستطيع خلافة سيرجيو أغويرو، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل.

وحظي لاوتارو بإعجاب المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني للسيتيزنس، الذي منح الضوء الأخضر للتعاقد معه.

ورغم ذلك، سيظل القرار النهائي المتعلق بحرمان مانشستر سيتي من المشاركات الأوروبية لمدة موسمين، عاملًا أساسيًا في حسم الصفقة.