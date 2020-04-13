  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

مانشستر سيتي يسعى للتعاقد مع لاوتارو

تاريخ النشر: 13/04/2020 - 09:10

مانشستر سيتي يسعى للتعاقد مع لاوتارو
النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن برشلونة الإسباني سيواجه منافسة شرسة على ضم نجم إنتر ميلان الإيطالي، لاوتارو مارتينيز، في الميركاتو الصيفي القادم.

ويعتبر لاوتارو أحد الأهداف الرئيسية لبرشلونة من أجل تعزيز خط هجومه، الذي عانى هذا الموسم بإصابة كلًا من لويس سواريز وعثمان ديمبلي.

وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن منافس برشلونة هو مانشستر سيتي، الذي يسعى هو الآخر للتعاقد مع مهاجم جديد.

وأكدت الصحيفة أن إدارة مانشستر سيتي، على استعداد لدفع الشرط الجزائي في عقد لاوتارو البالغ 111 مليون يورو.

ويمنح هذا الأمر الأسبقية لمانشستر سيتي على حساب برشلونة، الذي يسعى لإجراء صفقة تبادلية تضم نيلسون سيميدو، أرتورو فيدال، جونيور فيربو، أو إيفان راكيتيتش، من أجل تقليل المبلغ المدفوع.

ويبحث مانشستر سيتي عن مهاجم جديد يستطيع خلافة سيرجيو أغويرو، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل.

وحظي لاوتارو بإعجاب المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني للسيتيزنس، الذي منح الضوء الأخضر للتعاقد معه.

ورغم ذلك، سيظل القرار النهائي المتعلق بحرمان مانشستر سيتي من المشاركات الأوروبية لمدة موسمين، عاملًا أساسيًا في حسم الصفقة.


#برشلونة
#لاوتارو مارتينيز
#مانشستر سيتي
#إنتر ميلان

حوارات

حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا
حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا

2020-04-11

حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟
حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟

2020-04-05

حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره
حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره

2020-03-28

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بسبب كورونا: لاعبو آرسنال يرفضون خفض أجورهم
بسبب كورونا: لاعبو آرسنال يرفضون خفض أجورهم

2020-04-13

الليغا الإسبانية: سوسيداد يتراجع عن خطط إعادة اللاعبين لمقر التدريبات
الليغا الإسبانية: سوسيداد يتراجع عن خطط إعادة اللاعبين لمقر التدريبات

2020-04-13

عودة مرتقبة للدوري الإسباني بعد تسريب خطّة وضعها الاتحاد
عودة مرتقبة للدوري الإسباني بعد تسريب خطّة وضعها الاتحاد

2020-04-12

الأكثر قراءة

ريفلين: سأكلف الكنيست؛ كتلة اليمين تطالب بتفويض نتنياهو بتشكيل حكومة

ريفلين: سأكلف الكنيست؛ كتلة اليمين تطالب بتفويض نتنياهو بتشكيل حكومة

2020-04-12
بدءا من صباح الأحد: الجميع ملزمون بارتداء الكمامات

بدءا من صباح الأحد: الجميع ملزمون بارتداء الكمامات

2020-04-12
الصحة الإسرائيلية: 105 وفيات و11,145 إصابة بكورونا

الصحة الإسرائيلية: 105 وفيات و11,145 إصابة بكورونا

2020-04-12
أبيكاسيس تنضم لكتلة اليمين: 59 عضو كنيست يدعمون نتنياهو

أبيكاسيس تنضم لكتلة اليمين: 59 عضو كنيست يدعمون نتنياهو

2020-04-12
الصحة الإسرائيلية: الوفيات بكورونا 103 والإصابات 10878

الصحة الإسرائيلية: الوفيات بكورونا 103 والإصابات 10878

2020-04-12