مانشستر سيتي يصوب أنظاره نحو صفقة هجومية

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي يسعى لإبرام صفقة هجومية من أياكس أمستردام الهولندي في الميركاتو الصيفي القادم.

ووفقا لصحيفة "الغارديان"، فإن مانشستر سيتي يراقب سونتيي هانسين مهاجم أياكس، والبالغ من العمر 17 عامًا، والذي توج هدافًا لكأس العالم للناشئين التي أقيمت في البرازيل العام الماضي.

وأضافت أن شراء هانسين لن يكلف خزينة مانشستر سيتي سوى 6 ملايين جنيه إسترليني.

وتابعت الصحيفة أن هانسين شارك في مباراتين مع أياكس أمستردام، حيث كانت مباراته الأولى مع الفريق كبديل في المباراة التي خسرها أياكس أمام أدو دين هاج ببطولة الدوري الهولندي.

ويدرك بيب غوارديولا المدير الفني للسيتي، أنه بحاجة لتدعيم صفوف الفريق حتى في وجود غابرييل جيسوس، كما أن مستقبل الألماني ليروي ساني بات غامضًا.