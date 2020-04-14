  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

مانشستر يونايتد ينافس ريال مدريد في الميركاتو

تاريخ النشر: 14/04/2020 - 16:21

مانشستر يونايتد ينافس ريال مدريد في الميركاتو
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يسعى لأن يكون عقبة أمام إبرام أي صفقة كبرى لريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مانشستر يونايتد اعتاد تاريخيًا على منافسة ريال مدريد في الصفقات الكبرى.

وأشارت إلى أن يونايتد عاد هذا العام كي يكون عقبة كبيرة في طريق ريال مدريد، للتعاقد مع أكثر من لاعب مميز.

وأوضحت أن مانشستر يونايتد ينافس بقوة ريال مدريد في صفقتي إيرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند) وهاري كين (توتنهام).

وقالت الصحيفة الإسبانية إن مانشستر يونايتد قد يحرم الميرنغي أيضًا من الحصول على توقيع بول بوغبا، لاعب وسط الشياطين الحمر، بالتعنت في بيع النجم الفرنسي.

يذكر أن يونايتد تفوق على ريال مدريد هذا الموسم في صفقة البرتغالي برونو فرنانديز، كما أشارت تقارير سابقة لأن النادي الإنجليزي أقرب من الإسباني لضم جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند.


#مانشستر يونايتد
#ريال مدريد
#إيرلينغ هالاند
#بول بوغبا
#هاري كين

حوارات

حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا
حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا

2020-04-11

حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟
حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟

2020-04-05

حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره
حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره

2020-03-28

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

نوير يقترب من تجديد عقده مع بايرن ميونخ
نوير يقترب من تجديد عقده مع بايرن ميونخ

2020-04-14

توتنهام يرد على اهتمام برشلونة بضم لاعبه
توتنهام يرد على اهتمام برشلونة بضم لاعبه

2020-04-14

برشلونة وريال مدريد يتصارعان على ضم أوباميانغ
برشلونة وريال مدريد يتصارعان على ضم أوباميانغ

2020-04-14

الأكثر قراءة

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع وفيات كورونا إلى 113

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع وفيات كورونا إلى 113

2020-04-13
هل خدعت الصين منظمة الصحة العالمية؟

هل خدعت الصين منظمة الصحة العالمية؟

2020-04-13
الخارجية الإسرائيلية: العالم بعد كورونا سينغلق وتهديد لاستقرار دول عربية

الخارجية الإسرائيلية: العالم بعد كورونا سينغلق وتهديد لاستقرار دول عربية

2020-04-13
شاهد | مصنعٌ فلسطيني يحوّل خطّ إنتاجه ليستفيد من أزمة كورونا

شاهد | مصنعٌ فلسطيني يحوّل خطّ إنتاجه ليستفيد من أزمة كورونا

2020-04-13
كورونا في المجتمع العربي: ارتفاع عدد الإصابات في أم الفحم إلى 48

كورونا في المجتمع العربي: ارتفاع عدد الإصابات في أم الفحم إلى 48

2020-04-13