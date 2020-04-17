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أتلتيكو مدريد يسعى للتعاقد مع إيكاردي

تاريخ النشر: 17/04/2020 - 16:03

أتلتيكو مدريد يسعى للتعاقد مع إيكاردي
النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن نجم إنتر ميلان المعار إلى باريس سان جيرمان، ماورو إيكاردي، مطلوب في مدريد في الصيف القادم.

ويلعب ماورو إيكاردي معارًا مع باريس سان جيرمان حتى الصيف المقبل، مع أحقية الشراء النهائي نظير 70 مليون يورو.

ووفقًا لصحيفة "توتو سبورت"، فإن أتلتيكو مدريد كثف اهتمامه مؤخرًا بضم إيكاردي، حيث يبحث المدرب دييغو سيميوني عن بديل مميز لدييغو كوستا في الهجوم.

وأشارت إلى أن سيميوني كان على اتصال مؤخرًا بواندا نارا زوجة ووكيلة أعمال إيكاردي، لبحث إمكانية إبرام الصفقة.

وأوضحت أن سيميوني حاول ضم إدينسون كافاني زميل إيكاردي، في الميركاتو الشتوي الأخير، إلا أن الصفقة لم تنجح.

يذكر أن أتلتيكو مدريد، قد يواجه منافسة شديدة من يوفنتوس ونابولي وميلان، على صفقة إيكاردي.


#ماورو إيكاردي
#باريس سان جيرمان
#أتلتيكو مدريد
#إنتر ميلان

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من عرب 48

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