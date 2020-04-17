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بايرن ميونخ يتحرك لضم المغربي حكيمي

تاريخ النشر: 17/04/2020 - 09:08

بايرن ميونخ يتحرك لضم المغربي حكيمي
النجم المغربي أشرف حكيمي (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن بايرن ميونخ الألماني بدأ مساعيه من أجل التعاقد مع النجم المغربي، أشرف حكيمي، المعار من ريال مدريد إلى بوروسيا دورتموند، الصيف القادم.

ويقضي حكيمي (21 عاما)، موسمه الثاني مع أسود الفيستيفال، معارًا حتى نهاية حزيران/يونيو المقبل.

وبحسب برنامج "Eltransistor"، الذي يُبث عبر إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية، فإن بايرن ميونخ بدأ مفاوضاته بالفعل مع حكيمي، لإقناعه بالتحول إلى ملعب أليانز أرينا.

وكشف البرنامج تفاصيل عرض النادي البافاري، الذي تضمن منح اللاعب راتب سنوي يبلغ 7 ملايين يورو.

يأتي ذلك في ظل التقارير التي تفيد برغبة النادي الملكي في الإبقاء على الظهير المغربي داخل ملعب سانتياغو برنابيو، بتمديد عقده حتى 2025.

في المقابل، يسعى دورتموند للتفاوض مع مسؤولي نادي العاصمة الإسبانية، لإقناعهم بضم اللاعب نهائيًا فور نهاية فترة إعارته.

كما ارتبط حكيمي مؤخرًا بنادي باريس سان جيرمان، الذي يطمح أيضًا لجلبه إلى ملعب حديقة الأمراء، لتعويض الرحيل المتوقع للبلجيكي توماس مونييه فور نهاية عقده هذا الموسم.


#بايرن ميونخ
#أشرف حكيمي
#بوروسيا دورتموند
#ريال مدريد

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