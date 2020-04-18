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باريس سان جيرمان يسعى لإبرام صفقة من تشيلسي

تاريخ النشر: 18/04/2020 - 09:54

باريس سان جيرمان يسعى لإبرام صفقة من تشيلسي
اللاعب الفرنسي تيموي باكايوكو
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن باريس سان جيرمان الفرنسي يصوّب أنظاره نحو تعزيز خط الوسط خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وارتبط اسم باريس سان جيرمان بالتعاقد مع واحد من كل من بول بوغبا، ونغولو كانتي، وميلينكوفيتش سافيتش، بالإضافة إلى تيموي باكايوكو.

وبحسب موقع "le10sport" الفرنسي، فقد فتح البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لـ"بي إس جي"، خط التفاوض بالفعل مع باكايوكو، لاعب تشيلسي المعار، إلى موناكو حتى نهاية الموسم.

وحدَّد سان جيرمان، باكايوكو كهدف أساسي له في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة؛ حيث لعب كثيرًا في الدوري الفرنسي، ويعرف الأجواء جيدًا.

وأشار التقرير إلى أنَّ ليوناردو، تواصل بالفعل مع ممثلي اللاعب من أجل معرفة رأيه في انضمامه، إلى حديقة الأمراء في الموسم الجديد، لبدء التفاوض مع تشيلسي.

كان باكايوكو على رادار سان جيرمان في صيف 2017، إلا أن اللاعب فضل الانضمام إلى تشيلسي.


#باريس سان جيرمان
#تيموي باكايوكو
#تشيلسي
#موناكو

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من عرب 48

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