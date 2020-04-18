برشلونة يحسم موقفه من التعاقد مع مدافع لاتسيو

ذكرت تقارير صحفية، أن برشلونة الإسباني حسم موقفه من إمكانية التعاقد مع مدافع لاتسيو الإيطالي، لويز فيليبي، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن برشلونة كان يتابع لويز فيليبي بالفعل، لتحليل مستواه خلال الفترة الماضية.

وأشارت إلى أن مدافع لاتسيو حصل على تقييم جيد، لكن جودته داخل المستطيل الأخضر غير كافية لمستوى اللاعب الذي يبحث عنه برشلونة لترميم الدفاع.

وكانت تقارير سابقة قد زعمت أن لاتسيو يقدر قيمة لويز فيليبي بـ40 مليون يورو، رغم انضمام المدافع للنسور قبل 3 سنوات مقابل مليون يورو فقط.

ويسعى برشلونة لضم مدافع جديد في ظل تقدم عمر جيرارد بيكيه (33 عامًا)، بالإضافة إلى الإصابات المتكررة التي تلاحق الفرنسي صامويل أومتيتي.