زيدان يقف في طريق عودة حكيمي لريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، يشكل عائقا أمام عودة المغربي، أشرف حكيمي، إلى صفوف الفريق الملكي في نهاية الموسم.

وتنتهي إعارة حكيمي إلى بوروسيا دورتموند والتي امتدت لمدة موسمين، بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن قرار عودة حكيمي إلى الريال ليس واضحًا، وذلك بسبب زين الدين زيدان الذي سيكون عائقًا أمام ذلك.

وأوضحت أن ريال مدريد لم يتصل باللاعب المغربي منذ عام 2018.

ورغم الأداء الرائع الذي يقدمه حكيمي مع دورتموند، والذي جعله هدفًا لعمالقة أوروبا، إلا أن زيدان لديه اقتناع تام بداني كارفاخال، وبالتالي فإن مشاركة أشرف كأساسي ليست مؤكدة.

من ناحية أخرى، فقد أكد أشرف قبل أيام أنه لم يكن يعرف متى ينتهي عقده مع ريال مدريد (صيف 2022)، وعلى الرغم من وجود تكهنات بشأن تجديد محتمل، فقد أكدت الصحيفة الألمانية، عدم وجود شيء ثابت أو مؤكد حول تجديد العقد.

جدير بالذكر أن هناك عدة أندية تسعى لضم حكيمي، من بينها بورورسيا دورتموند، وبايرن ميونخ، بالإضافة إلى يوفنتوس وباريس سان جيرمان.