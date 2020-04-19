يوفنتوس يبدأ مفاوضاته للتعاقد مع زيدان

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق يوفنتوس الإيطالي، فتح باب المفاوضات من أجل التعاقد مع مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان.

وبحسب ما نقله موقع "le10sport" الفرنسي، فإن يوفنتوس على استعداد لتقديم أي شيء؛ لإقناع زيدان بتولي المهمة في الموسم المقبل، خلفًا لماوريسيو ساري.

وأشار إلى أن مسؤولي يوفنتوس يعرفون أن المفاوضات مع زيدان معقدة، كما أنهم لا يريدون التسبب في أي ضرر لريال مدريد.

وأوضح أن يوفنتوس يراهن على أن العلاقة ليست مثالية بين زيدان وفلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، وإن تحسنت مؤخرًا، لكنها لم تعد قوية.

وأكد أن صفقات الميركاتو، مثل كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) وبول بوغبا (مانشستر يونايتد) وإيرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند) يمكن أن تعيد التوتر بين زيدان وبيريز.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يرتبط خلالها زيدان بتولي المهمة الفنية ليوفنتوس، لا سيما أن الفرنسي لعب سابقًا في السيدة العجوز، ويرتبط بعلاقة جيدة مع مسؤولي اليوفي.