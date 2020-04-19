  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

يوفنتوس يبدأ مفاوضاته للتعاقد مع زيدان

تاريخ النشر: 19/04/2020 - 17:23

يوفنتوس يبدأ مفاوضاته للتعاقد مع زيدان
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق يوفنتوس الإيطالي، فتح باب المفاوضات من أجل التعاقد مع مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان.

وبحسب ما نقله موقع "le10sport" الفرنسي، فإن يوفنتوس على استعداد لتقديم أي شيء؛ لإقناع زيدان بتولي المهمة في الموسم المقبل، خلفًا لماوريسيو ساري.

وأشار إلى أن مسؤولي يوفنتوس يعرفون أن المفاوضات مع زيدان معقدة، كما أنهم لا يريدون التسبب في أي ضرر لريال مدريد.

وأوضح أن يوفنتوس يراهن على أن العلاقة ليست مثالية بين زيدان وفلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، وإن تحسنت مؤخرًا، لكنها لم تعد قوية.

وأكد أن صفقات الميركاتو، مثل كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) وبول بوغبا (مانشستر يونايتد) وإيرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند) يمكن أن تعيد التوتر بين زيدان وبيريز.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يرتبط خلالها زيدان بتولي المهمة الفنية ليوفنتوس، لا سيما أن الفرنسي لعب سابقًا في السيدة العجوز، ويرتبط بعلاقة جيدة مع مسؤولي اليوفي.


#يوفنتوس
#زين الدين زيدان
#ماوريسيو ساري
#ريال مدريد

حوارات

حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية
حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية

2020-04-18

حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا
حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا

2020-04-11

حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟
حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟

2020-04-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ريال مدريد يتخلى عن ضم هاري كين
ريال مدريد يتخلى عن ضم هاري كين

2020-04-19

مانشستر يونايتد يدخل سباق التعاقد مع فيدال
مانشستر يونايتد يدخل سباق التعاقد مع فيدال

2020-04-19

زيدان يقف في طريق عودة حكيمي لريال مدريد
زيدان يقف في طريق عودة حكيمي لريال مدريد

2020-04-19

الأكثر قراءة

تخفيف القيود: صالونات الحلاقة والمجمعات التجارية تبقى مغلقة

تخفيف القيود: صالونات الحلاقة والمجمعات التجارية تبقى مغلقة

2020-04-18
معتصم ياسين: مقاتل بقلب عصفور!

معتصم ياسين: مقاتل بقلب عصفور!

2020-04-18
إغلاق دير الأسد والبعنة يدخل حيّز التنفيذ

إغلاق دير الأسد والبعنة يدخل حيّز التنفيذ

2020-04-18
أخبار سارّة من إيطاليا: الانتصار على كورونا في المناطق الفقيرة

أخبار سارّة من إيطاليا: الانتصار على كورونا في المناطق الفقيرة

2020-04-18
وصفات من الحَجْر

وصفات من الحَجْر

2020-04-18