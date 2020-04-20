سان جيرمان يسعى للاحتفاظ بنيمار براتب خيالي

ذكرت تقارير صحفية، أن باريس سان جيرمان الفرنسي يستهدف الاحتفاظ بنجمه البرازيلي، نيمار دا سيلفا، بعد تردد الأنباء حول إمكانية العودة إلى برشلونة.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن باريس يحاول الاحتفاظ بنيمار، حيث أعد مواطنه ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، عقدًا جديدًا للاعب، للبقاء لأطول فترة ممكنة بالفريق.

وأضافت أن العقد الجديد يسمح ينص على بقاء نيمار بباريس حتى عام 2025 المقبل، مشيرة إلى أن اللاعب من المتوقع أن يحصل على 38 مليون يورو كراتب سنوي، في الموسم الواحد.

وأشارت إلى أن باريس سان جيرمان على استعداد لزيادة مكافآت اللاعب في محاولة للاحتفاظ به وإبعاد الشائعات التي تربطه بالانتقال لبرشلونة.

وختمت بأنه رغم كون نيمار في عمر الـ28 عامًا، وعلى الرغم من التأثير الرياضي والإعلامي لزميله بالفريق كيليان مبابي، إلا أن البرازيلي يعد اللاعب الأول بالفريق.

وكان نيمار قد عبر سابقا عن رغبته في الرحيل عن باريس والعودة إلى برشلونة، قبل أن يبقى اللاعب في صفوف الفريق الباريسي، إلا أنه رغم ذلك، لا تزال الصحف تربطه بالانتقال للبارسا في الصيف المقبل.