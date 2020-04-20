كريستيانو يتراجع عن قراره بسبب كورونا

أفادت تقارير صحفية، بأن نجم يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، قد يعيد مراجعة حساباته بخصوص قرار اتخذه مؤخرا.

وأشارت أنباء سابقة لأن الدون لا يرغب في العودة إلى إيطاليا قبل صدور قرار رسمي بشأن مصير الموسم الحالي.

ووفقًا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن رونالدو يفكر في التراجع والعودة إلى إيطاليا، خاصة بعد اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد في ماديرا.

وأضافت أن الحالات التي اكتشفت جاءت على بُعد 20 كم فقط من مكان وجود رونالدو حاليًا مع عائلته، وهو ما دفعه للتفكير مجددا.

وأشارت إلى أن كريستيانو قبل أيام قليلة كان يشعر بأمان كبير في جزيرته الأصلية (ماديرا)، والتي منحته الفرصة أيضًا للتدرب على العشب بملعب ناسيونال ماديرا، إلا أنه مع عدم شعوره بالأمان حاليًا فقد يعود لتورينو، خاصة وأنه من المتوقع أن تُصدر إجراءات مشددة في البرتغال في الأيام المقبلة.

وكان الدون قد سافر إلى البرتغال في 9 مارس/ آذار الماضي، عقب خوضه آخر مباراة بالدوري الإيطالي ضد إنتر ميلان في 8 مارس.