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راكيتيتش لا يفكر في ارتداء قميص يوفنتوس

تاريخ النشر: 21/04/2020 - 09:23

راكيتيتش لا يفكر في ارتداء قميص يوفنتوس
النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق يوفنتوس الإيطالي خارج حسابات نجم برشلونة الإسباني، إيفان راكيتيتش، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكانت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، قد أكدت في آذار/مارس الماضي، أن المدير الرياضي ليوفنتوس فابيو باراتيتشي، قد نقل رغبة ناديه في ضم راكيتيتش لإدارة برشلونة.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن يوفنتوس لم يقم بأي خطوة حتى الآن، وراكيتيتش لا يعرف شيئا عن الأمر، ولا ينتظر أي عرض منه، لأن فكرته هي البقاء في برشلونة، أو حسم مستقبله بنفسه.

ويُدرك راكيتيتش أن مستقبله سيكون خارج برشلونة، ولذلك يُريد التحكم في مصيره، حيث صرح مؤخرًا "لست كيسًا من البطاطس".

يُذكر أن يوفنتوس فاوض برشلونة في الشتاء الماضي، على تبادل راكيتيتش مع الجناح البرازيلي دوغلاس كوستا، لكن في النهاية لم يتم الاتفاق.


#يوفنتوس
#إيفان راكيتيتش
#برشلونة

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