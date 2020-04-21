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يوفنتوس يسعى للتعاقد مع مهاجم نابولي

تاريخ النشر: 21/04/2020 - 23:02

يوفنتوس يسعى للتعاقد مع مهاجم نابولي
المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن يوفنتوس يستهدف التعاقد مع أحد اللاعبين الذين تألقوا من قبل تحت قيادة مدرب الأول، ماوريسيو ساري.

وبحسب ما نقلته شبكة "سبورت ميدياست"، فإن يوفنتوس يرغب في التعاقد مع البلجيكي درايس ميرتينز مهاجم نابولي، خلال الصيف المقبل.

وينتهي عقد درايس ميرتينز مع نابولي هذا الموسم، ولم يصل الطرفان إلى اتفاق حتى الآن بشأن التجديد.

وأشارت إلى أن يوفنتوس سيواجه منافسة قوية على الصفقة من جانب إنتر ميلان وموناكو وتشيلسي وآرسنال ومانشستر يونايتد.

وأوضحت الشبكة أن تحرك يوفنتوس لضم ميرتينز، يعود لتألقه من قبل تحت قيادة ساري في صفوف نابولي.

وذكرت أن ساري وراء انفجار ميرتينز عندما نجح في تغيير مركزه من الجناح إلى مهاجم وهمي، وقد يكون اللاعب البلجيكي بديل هيغوين في هجوم اليوفي.

وأتمت الشبكة بأنه يجب انتظار رد ميرتينز على عرض منافس نابولي اللدود، لا سيما أن اللاعب يفضل خوض تجربة جديدة خارج إيطاليا.


#يوفنتوس
#ماوريسيو ساري
#درايس ميرتينز
#نابولي

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