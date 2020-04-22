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روما يرد على إمكانية بيع دجيكو

تاريخ النشر: 22/04/2020 - 17:11

روما يرد على إمكانية بيع دجيكو
النجم البوسني إيدين دجيكو (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق روما الإيطالي رد على إمكانية بيع مهاجمه، إيدين دجيكو، بعدما أبدت عدة فرق رغبتها في التعاقد معه.

وخرجت تقارير صحفية في الساعات الماضية، قالت إن النادي العاصمي قد يتجه لبيع دجيكو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتوفير راتبه الضخم البالغ 7.5 مليون يورو سنويا.

لكن نادي الذئاب أصدر بيانًا رسميًا، قال فيه: "روما راضٍ تمامًا عن دور القائد الذي يلعبه إيدين دجيكو، وخاصة في هذه اللحظات الصعبة".

وأضاف "لا توجد أي إستراتيجية لتغيير مستقبله في روما، بجانب أن النادي لم يفكر في مراجعة اتفاقه مع اللاعب".

وختم البيان "التقارير التي خرجت بشأن تجديد عقود اللاعبين، ونشرتها الصحف في الأيام الماضية، لا أساس لها من الصحة".


#روما
#إيدين دجيكو

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