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سان جيرمان يبدي اهتمامه بضم بنزيمة

تاريخ النشر: 22/04/2020 - 17:06

سان جيرمان يبدي اهتمامه بضم بنزيمة
النجم الفرنسي كريم بنزيمة (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن باريس سان جيرمان الفرنسي أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات نجم ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيمة، في الميركاتو الصيفي القادم.

ووفقا لموقع "Le10sport" الفرنسي، فإن باريس سان جيرمان يسعى لضم بنزيمة، ليكون بديلا لإدنسون كافاني المنتظر رحيله بنهاية الموسم.

وأضاف "توماس توخيل المدير الفني للبي إس جي، يرى أن بنزيمة هو المُكمل المثالي لمبابي ونيمار في الخط الهجومي".

ويملك بنزيمة عقدا مع ريال مدريد يمتد حتى 2022، وسيكون من الصعب رحيله هذا الصيف.

وأشار الموقع إلى أنه مع اهتمام ريال مدريد بضم مبابي يمكن أن يحدث أي شيء، لكن بوجود زيدان كمدير فني لن يرحل بنزيمة بسهولة، لا سيما وأنه يراه المهاجم الذي لا غنى عنه.


#باريس سان جيرمان
#كريم بنزيمة
#ريال مدريد

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