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برايثوايت يرد على إمكانية مغادرة برشلونة!

تاريخ النشر: 24/04/2020 - 23:52

برايثوايت يرد على إمكانية مغادرة برشلونة!
اللاعب الدانماركي مارتن برايثوايت (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن لاعب برشلونة الإسباني، مارتن برايثوايت، ردّ على الأنباء المتناقلة حول إمكانية رحيله عن صفوف فريقه في الميركاتو الصيفي القادم.

وانضم برايثوايت في شباط/فبراير الماضي للبارسا قادمًا من ليغانيس، في صفقة طارئة بعد إصابة عثمان ديمبلي، وتأكد غيابه لفترة طويلة، ووقع على عقد حتى صيف 2024.

وقال برايثوايت، خلال تصريحاته لشبكة "ESPN": "أحتاج إلى وقت للتأقلم؟ لا، أشعر أنني بحالة جيدة، ولست بحاجة لمزيد من الوقت لفهم زملائي في الفريق".

وعن أنباء رحيله في الصيف، أجاب "سيتفاجئون عندما يروني ألعب في دوري أبطال أوروبا مع برشلونة الموسم المقبل".

وأضاف "أنا طموح ولدي أهداف سأقاتل من أجل تحقيقها".

واختتم "أنا متأكد من أنني سأبقى في برشلونة لأكثر من 4 سنوات ونصف".


#برشلونة
#مارتن برايثوايت

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