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ليفربول يستهدف ضم مهاجم من الكالتشيو

تاريخ النشر: 25/04/2020 - 15:05

ليفربول يستهدف ضم مهاجم من الكالتشيو
المدرب الألماني يورغن كلوب (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق ليفربول الإنجليزي يستهدف التعاقد مع مهاجم من الدوري الإيطالي، في الميركاتو الصيفي القادم.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ميرور"، فإن مدرب "الريدز"، يورغن كلوب، يبحث عن لاعب احتياطي لساديو ماني، لكن بشرط أن يكون صاحب جودة عالية.

وأشارت إلى أن ليفربول حدد خواكين كوريا نجم لاتسيو، كهدف أساسي لدعم هجوم الريدز خلال الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن كوريا من أبرز المواهب المثيرة في الكالتشيو، كما أنه قد يكون متاحًا في الميركاتو المقبل نظير 20 مليون جنيه إسترليني فقط، عقب أزمة كورونا.

وقالت إن كوريا يلعب كمهاجم ثانٍ، لكنه يستطيع أيضًا تأدية دور الجناح الأيسر ولاعب الوسط المهاجم.

وأضافت أن كوريا مناسب تمامًا لمشروع كلوب، حيث أن عمره 25 عامًا كما يتمتع بسرعة فائقة ستساعد ليفربول على مواصلة النجاح في المرتدات.

وذكرت أن الشرط الجزائي في عقد كوريا يبلغ 72 مليون إسترليني، لكن ليفربول سيعمل على إغراء لاتسيو بالتخلي عن امتلاك نسبة 30% من أي بيع مستقبلي للويس ألبيرتو نجم النسور الحالي والريدز سابقًا.


#ليفربول
#يورغن كلوب
#ساديو ماني
#خواكين كوريا
#لاتسيو

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