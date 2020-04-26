برشلونة يوقف مفاوضات تجديد عقد شتيغن

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق برشلونة الإسباني أوقف المفاوضات مع حارس مرماه، أندريه تير شتيغن، بشأن تمديد عقد الأخير.

وبحسب ما نقلته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة ترى أن تجديد عقد شتيغن أمر إستراتيجي، لكن لا تزال هناك مسافة في المفاوضات بين الطرفين بشأن الراتب السنوي.

وأشارت إلى أن برشلونة أبلغ وكيل شتيغن بوقف المفاوضات حاليًا بشأن التجديد، وحتى معرفة العواقب الاقتصادية لفيروس كورونا على النادي.

وأوضحت أن العلاقة ممتازة بين برشلونة وممثلي شتيغن، ولا تزال هناك إرادة من الطرفين حول التوصل إلى اتفاق.

وقالت إن وكيل شتيغن فسر قرار برشلونة بوقف المفاوضات، بأن النادي الكاتالوني يحتاج معرفة الوضع الاقتصادي بشكل نهائي ومدى تأثر الميزانية، قبل أن يقدم عرضه النهائي.

وأضافت أن شتيغن لا يزال يمنح الأولوية المطلقة لبرشلونة على مستوى المفاوضات، رغم وجود اهتمام بضمه من قبل يوفنتوس وبايرن ميونخ.