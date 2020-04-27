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تحديد موعد عودة كريستيانو إلى إيطاليا

تاريخ النشر: 27/04/2020 - 21:41

تحديد موعد عودة كريستيانو إلى إيطاليا
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (أ ب)
عرب ٤٨

كشفت تقارير صحفية، عن موعد عودة النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، إلى إيطاليا استعدادا لاستئناف التدريبات الجماعية مع فريقه يوفنتوس.

ووفقا لصحيفة "ريكورد" البرتغالية، فإن رونالدو سيعود إلى إيطاليا غدا، الثلاثاء، بعدما أمضى الأسابيع القليلة الماضية في وطنه ماديرا، بعد تفشي وباء كورونا.

وأشار التقرير، إلى أن رونالدو سيخضع للحجر الصحي لمدة أسبوعين في إيطاليا فور وصوله، قبل العودة إلى التدريبات مع زملائه.

ويبقى الآن، أن نرى ما إذا كان المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغوين سيحذو حذو البرتغالي في الفترة الحالية، والذي يتواجد حاليًا في الأرجنتين مع والدته.


#يوفنتوس
#كريستيانو رونالدو
#إيطاليا
#كورونا
#فيروس كورونا

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