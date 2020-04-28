  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

سان جيرمان يسعى لإبرام صفقة مدريدية

تاريخ النشر: 28/04/2020 - 09:42

سان جيرمان يسعى لإبرام صفقة مدريدية
(أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق باريس سان جيرمان يطمع في التعاقد مع لاعب لتدعيم خط الوسط، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت شبكة "راديو مونت كارلو" الفرنسية، إن الغاني توماس بارتي لاعب وسط أتلتيكو مدريد، يحظى باهتمام بالغ من إدارة بي إس جي، لإعجابها الشديد بقدراته الفنية والجسدية.

وأوضحت الشبكة الفرنسية أنه يوجد شرط جزائي في تعاقد بارتي يسمح برحيله عن صفوف (الأتلتي) مقابل 50 مليون يورو.

ولفتت إلى أن بارتي، 26 عامًا، لعب 35 مباراة هذا الموسم في كافة المسابقات، وهناك محاولات من جانب النادي المدريدي لتمديد وتعديل تعاقده الذي ينتهي في صيف 2023.

كانت تقارير صحفية عديدة، رشحت اللاعب الغاني بالانتقال إلى أندية كبيرة، مثل يوفنتوس، بايرن ميونخ، بينما رحب والد توماس بارتي بانتقال نجله إلى آرسنال الإنجليزي.


#باريس سان جيرمان
#أتلتيكو مدريد
#توماس بارتي

حوارات

"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية
"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية

2020-04-25

حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية
حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية

2020-04-18

حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا
حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا

2020-04-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

برشلونة يريد ضم مدافع سان جيرمان
برشلونة يريد ضم مدافع سان جيرمان

2020-04-28

كوتينيو يحظى باهتمام فريق إنجليزي جديد
كوتينيو يحظى باهتمام فريق إنجليزي جديد

2020-04-27

تحديد موعد عودة كريستيانو إلى إيطاليا
تحديد موعد عودة كريستيانو إلى إيطاليا

2020-04-27

الأكثر قراءة

بيان روسي حاد عن

بيان روسي حاد عن "شائعات حول سورية" يستثني الأسد

2020-04-27
عودة تدريجية للمدارس بدءًا من الأحد المقبل

عودة تدريجية للمدارس بدءًا من الأحد المقبل

2020-04-27
ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية في ريف دمشق إلى 7

ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية في ريف دمشق إلى 7

2020-04-27
مندلبليت يتهم نتنياهو بالتآمر عليه لإسقاطه

مندلبليت يتهم نتنياهو بالتآمر عليه لإسقاطه

2020-04-27
النقب: مصرع شابين وإصابة آخرين بحادث طرق

النقب: مصرع شابين وإصابة آخرين بحادث طرق

2020-04-27