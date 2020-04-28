سان جيرمان يسعى لإبرام صفقة مدريدية

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق باريس سان جيرمان يطمع في التعاقد مع لاعب لتدعيم خط الوسط، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت شبكة "راديو مونت كارلو" الفرنسية، إن الغاني توماس بارتي لاعب وسط أتلتيكو مدريد، يحظى باهتمام بالغ من إدارة بي إس جي، لإعجابها الشديد بقدراته الفنية والجسدية.

وأوضحت الشبكة الفرنسية أنه يوجد شرط جزائي في تعاقد بارتي يسمح برحيله عن صفوف (الأتلتي) مقابل 50 مليون يورو.

ولفتت إلى أن بارتي، 26 عامًا، لعب 35 مباراة هذا الموسم في كافة المسابقات، وهناك محاولات من جانب النادي المدريدي لتمديد وتعديل تعاقده الذي ينتهي في صيف 2023.

كانت تقارير صحفية عديدة، رشحت اللاعب الغاني بالانتقال إلى أندية كبيرة، مثل يوفنتوس، بايرن ميونخ، بينما رحب والد توماس بارتي بانتقال نجله إلى آرسنال الإنجليزي.