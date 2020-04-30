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جاري نيفيل: "استئناف مباريات كرة القدم يعرض حياة اللاعبين والمدربين للخطر"

تاريخ النشر: 30/04/2020 - 13:55

جاري نيفيل: "استئناف مباريات كرة القدم يعرض حياة اللاعبين والمدربين للخطر"
جاري نيفيل
عرب ٤٨ / رويترز

صرّح مدافع نادي مانشستر يونايتد السابق، جاري نيفيل، إن "استعجال استئناف موسم 2019-2020 بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والذي توقف بسبب جائحة فيروس كورونا ربما يعرض حياة اللاعبين والمدربين للخطر".

ويُذكر أن مباريات كرة القدم في إنجلترا، توقفت منذ 13 آذار/ مارس بسبب الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 26 ألف شخص في بريطانيا. وعقدت وزارة الرياضة البريطانية محادثات مع رابطة الدوري بشأن عودة البطولة في أسرع وقت ممكن.

وأبلغ نيفيل الفائز بلقب الدوري ثماني مرات شبكة سكاي سبورتس التلفزيونية أنه "لو كان الناس محقين في وضع الصحة في المقام الأول لما كنا نتحدث عن عودة كرة القدم في الوقت الحالي".

وأضاف اللاعب أنه "لو نُقل أي لاعب أو مدرب إلى العناية الفائقة ما الذي سيحدث؟ المسؤولية على عاتقهم وأقول لهم ‬‬‬هذه مخاطرة‬‬‬. إنهم غير واثقين من كيفية التعامل مع الأمر في هذا الوقت".

وستجتمع أندية الدوري الممتاز يوم الجمعة لمناقشة سبل إنهاء الموسم وقال نيفيل إن احتمال خسارة أموال البث التلفزيوني لو تم إلغاء الموسم يؤثر على تقييم الذين يضغطون لعودة المنافسات. وأضاف نيفيل "لو كان القرار غير اقتصادي لتوقفت كرة القدم لأشهر".

وتابع أنه "هناك جوائز مالية كبيرة وخسارة اقتصادية هائلة ستحدث وتغيب العقول بالنظر إلى مستوى المخاطرة التي يرغب الناس في خوضها".


#جاري نيفيل
#الدوري الإنجليزي الممتاز
#استئناف مباريات
#تعرض حياة للخطر
#لاعبين

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