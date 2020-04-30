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رابطة الدوري الفرنسي تمنح اللقب لنادي باريس سان جرمان

تاريخ النشر: 30/04/2020 - 18:45

رابطة الدوري الفرنسي تمنح اللقب لنادي باريس سان جرمان
(أ ب)
عرب ٤٨

توِّجت رابطة الدوري الفرنسي نادي باريس سان جرمان بلقب الدوري، اليوم الخميس، وحرمت الرابطة فريق ليون من التأهل إلى المسابقات القارية.

ويأتي ذلك القرار عقب إعلان رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم أنها اتبعت الأوامر الصحية للحكومة الفرنسية بتفعيل الإيقاف النهائي لموسم الدرجة الأولى، مؤكدة أن مجلس إدارتها اعتمد ترتيبًا توج من خلاله نادي سان جيرمان باللقب.

وكشفت الرابطة في مؤتمر صحافي عبر الفيديو عن "الترتيب النهائي" الذي ضمن من خلاله مرسيليا ورين تأهلهما إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فيما كان ليون السابع أبرز الخاسرين كونه جاء خارج المراكز المؤهلة للمسابقتين القاريتين لأول مرة منذ أكثر من 20 عاما.


#فرنسا
#باريس سان جرمان
#لقب الدوري

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