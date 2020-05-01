  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

آرسنال يفتح الباب أمام مغادرة أوزيل

تاريخ النشر: 01/05/2020 - 09:35

آرسنال يفتح الباب أمام مغادرة أوزيل
النجم الألماني مسعود أوزيل (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن آرسنال الإنجليزي يخطط للاستغناء عن خدمات لاعبه الألماني، مسعود أوزيل، خصوصًا وأن عقده سينتهي الموسم القادم.

ويبدو مستقبل أوزيل غير واضح، لكن وكيل أعماله إركوت سوجوت أكد أنه من المستحيل أن يخل أوزيل بعقده مع آرسنال.

وبحسب شبكة "ESPN" لا يبدو آرسنال متحمسا لتمديد عقد أوزيل الذي يتقاضى 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وهو ما يدفع للاعتقاد بأن الألماني سيرحل عن الفريق اللندني دون مقابل الموسم المقبل.

وتأتي هذه الأنباء رغم اعتماد مدرب آرسنال الجديد ميكيل أرتيتا على قدرات أوزيل في الفترة التي سبقت توقف المنافسات بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويسعى آرسنال من خلال هذه الخطوة تخفيض رواتبه العالية، خصوصا مع تواصل الغياب عن مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأضافت الشبكة أن آرسنال لا يمانع التخلي عن أوزيل بنهاية الموسم الحالي من أجل الحصول على عائد مادي، لكن راتب اللاعب الضخم يقف مانعا دون حدوث ذلك، علما بأن أندية ميلان وإنتر ميلان وفنربخشه، تبدي اهتمامها بخدمات اللاعب الألماني.


#آرسنال
#مسعود أوزيل

حوارات

"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية
"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية

2020-04-25

حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية
حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية

2020-04-18

حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا
حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا

2020-04-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إنتر ميلان يحدد سعر مدافعه سكرينيار
إنتر ميلان يحدد سعر مدافعه سكرينيار

2020-05-01

الدوري الفرنسي: ليون يعتزم الاستئناف على قرار الرابطة
الدوري الفرنسي: ليون يعتزم الاستئناف على قرار الرابطة

2020-04-30

رابطة الدوري الفرنسي تمنح اللقب لنادي باريس سان جرمان
رابطة الدوري الفرنسي تمنح اللقب لنادي باريس سان جرمان

2020-04-30

الأكثر قراءة

ترامب هدّد بتعرية بن سلمان عسكريًا

ترامب هدّد بتعرية بن سلمان عسكريًا

2020-04-30
ترامب يشترط: موافقة إسرائيلية على

ترامب يشترط: موافقة إسرائيلية على "دولة فلسطينية" لدعم الضمّ

2020-04-30
وادي عارة: 3 مُصابين من أم الفحم والجنوب بجريمة إطلاق نار

وادي عارة: 3 مُصابين من أم الفحم والجنوب بجريمة إطلاق نار

2020-04-30
إسرائيل تسلم الغمر للأردن: انتقادات لحكومة نتنياهو

إسرائيل تسلم الغمر للأردن: انتقادات لحكومة نتنياهو

2020-04-30
المرحلة المقبلة من فك الإغلاق: الأسواق والمراكز التجارية ودور السينما

المرحلة المقبلة من فك الإغلاق: الأسواق والمراكز التجارية ودور السينما

2020-04-30