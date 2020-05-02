برشلونة يتحرك لضم نجم بوروسيا دورتموند

أفادت تقارير صحفية، بأن برشلونة الإسباني يستعد لمنافسة مانشستر يونايتد الإنجليزي على التعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند الألماني، جادون سانشو، في الميركاتو الصيفي.

وارتبط اسم سانشو (20 عامًا) بالعودة إلى البريمييرليغ من جديد، لكن هذه المرة من بوابة مانشستر يونايتد، بعد تألقه مع دورتموند على مدار موسمين متتاليين.

وبحسب صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، فإن برشلونة قرر منافسة مانشستر يونايتد في الحصول على خدمات الجناح الدولي الإنجليزي الشاب.

ونال سانشو، إعجاب مسؤولي البارسا بعد سجله الهائل في تسجيل وصناعة الأهداف، حيث يفكرون في إغراء دورتموند عن طريق عقد صفقة تبادلية.

وكانت أنباء قد ترددت عن رغبة دورتموند في ضم أنسو فاتي، جناح برشلونة، من أجل تعويض الرحيل المحتمل لسانشو.

ويدرس برشلونة نقل فاتي إلى دورتموند، مقابل الحصول على خدمات سانشو، وهو ما يعني وجود أولوية لبرشلونة من أجل ضم اللاعب.