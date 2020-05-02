  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

بونوتشي يوجه رسالة صادمة لغوارديولا!

تاريخ النشر: 02/05/2020 - 16:02

بونوتشي يوجه رسالة صادمة لغوارديولا!
النجم الإيطالي ليوناردو بونوتشي (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن مدافع يوفنتوس الإيطالي، ليوناردو بونوتشي، بعث رسالة صادمة لمدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا.

وسبق أن قالت العديد من التقارير الصحفية إن غوارديولا يحلم بنقل بونوتشي إلى ملعب الاتحاد خلال الموسم المقبل.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن إعادة نشر بونوتشي لتغريدة يوفنتوس خلال تهنئته بعيد ميلاده، بمثابة رسالة صادمة لغوارديولا.

وتضمنت التغريدة، تمني يوفنتوس أن يحقق النادي وبونوتشي، الكثير من الانتصارات القادمة معًا.

وأشار الموقع الإيطالي إلى الكلمات التي أعاد بونوتشي نشرها، بمثابة رسالة قوية وواضحة عن مستقبله، وأنه سيظل رفقة يوفنتوس رغم ما يثار من أنباء.

وأوضح أن على مانشستر سيتي حاليًا تحويل وجهته إلى ميلان سكرينيار مدافع إنتر، لدعم الخط الخلفي لفريق المدرب غوارديولا في الموسم المقبل.


#يوفنتوس
#ليوناردو بونوتشي
#مانشستر سيتي
#بيب غوارديولا

حوارات

"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية
"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية

2020-04-25

حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية
حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية

2020-04-18

حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا
حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا

2020-04-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

هل يمنع كورونا ليفربول من ضم لاعبين في الصيف؟
هل يمنع كورونا ليفربول من ضم لاعبين في الصيف؟

2020-05-02

برشلونة يتحرك لضم نجم بوروسيا دورتموند
برشلونة يتحرك لضم نجم بوروسيا دورتموند

2020-05-02

مارسيلو: وقعت ليوفنتوس من أجل كريستيانو!
مارسيلو: وقعت ليوفنتوس من أجل كريستيانو!

2020-05-02

الأكثر قراءة

رامي مخلوف

رامي مخلوف "مع الله": هذه أسباب خلافي مع "الدولة السورية"

2020-05-01
16 ألفا و101 مُصابا بكورونا في البلاد ووفيّتان جديدتان

16 ألفا و101 مُصابا بكورونا في البلاد ووفيّتان جديدتان

2020-05-01
حيفا: الشرطة تعتقل 3 أشقاء وتفتش منزلهم بالقوة

حيفا: الشرطة تعتقل 3 أشقاء وتفتش منزلهم بالقوة

2020-05-01
سلّام يُخالف قرار

سلّام يُخالف قرار "القطرية" لرؤساء السلطات المحلية: الناصرة ملتزمة بقرارات المعارف والصحة

2020-05-01
انفجار ضخم في قاعدة عسكرية سورية قرب حمص

انفجار ضخم في قاعدة عسكرية سورية قرب حمص

2020-05-01