مارسيلو: وقعت ليوفنتوس من أجل كريستيانو!

نقلت تقارير صحفية، عن النجم البرازيلي مارسيلو، إنه "لا يريد الرحيل عن صفوف ريال مدريد الإسباني، بالرغم من ارتباط اسمه كثيرا بالمغادرة، بعدما فقد مكانه في التشكيل الأساسي هذا الموسم، لصلح فيرلاند ميندي الوافد من ليون الفرنسي".

وذكر مارسيلو، خلال تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "لا أريد أن أغادر، ولا أعتقد أن ريال مدريد سيبيعني.. لقد قدمت مستويات جيدة للغاية في مدريد منذ وصولي، لقد مر وقت طويل، وهي قصة لا تصدق".

وتابع "أعتقد أنه من الجيد أن تكون الفرق الأخرى مهتمة بي، لكني لا أعرف شيئا عن اهتمام يوفنتوس".

وأكمل ساخرًا "قبل عامين وقعت معهم بالفعل، وقمت بارتداء قميص الفريق، لأنني لم أستطع العيش بدون كريستيانو رونالدو.. الناس يخترعون الكثير من الأشياء".

وحول زميله إيدين هازارد، قال "أعتقد أنه قام بعمل جيد، الإصابة التي لحقت به كانت في نفس الساق، التي أصيب فيها من قبل.. لقد كان أمرا صعبا، لكنه سيعود أقوى.. إنه لاعب من الفئة الأعلى، والسرعة التي يتميز بها تختلف عن الآخرين".

وبخصوص مواطنه فينيسيوس جونيور، أجاب مارسيلو: "لقد انفجر بسرعة، يمتلك قدرات على المراوغة لا تصدق، وقد تميز في ذلك لأنه لعب كرة خماسية في سن صغير.. الكرة عالقة دائمًا في قدميه، يذكرني بروبينيو، لكنه أسرع".

وأردف: "أما رودريغو فهو هادئ، هادئ جدًا، يشعرك أنه يلعب منذ 10 سنوات، إنه ذكي.. أنصحهما بالتحلي بالهدوء لأن وقتهما سيأتي، لكن الآن عليهما إعطاء الكرة إلى بنزيمة، الذي سيسجل الأهداف".

وعن رأيه في الأفضل بين ليونيل ميسي ورونالدو، قال "لا يمكنك تحديد الأفضل بينهما، لقد لعبت مع كريستيانو لمدة 10 سنوات، والحافز الذي يخلقه داخل الملعب فريد من نوعه.. أما ميسي فإنه يكون متوقفا تماما، ثم يصنع هدفا من العدم".

وكشف مارسيلو عن روتينه اليومي، في ظل تفشي فيروس كورونا، قائلًا "أخرج مرة واحدة فقط في اليوم مع كلابي الأربعة.. الناس هنا يحترمون القواعد، لكن الأمر صعب للغاية".

واستطرد: "لقد تعلمت الكثير من الأشياء، وما يمكنني القيام به، مثل قضاء المزيد من الوقت مع عائلتي، والقراءة والتأمل".