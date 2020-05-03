دوناروما يحسم مصيره مع ميلان

ذكرت تقارير صحفية، أن حارس مرمى آيه سي ميلان، جيانلويجي دوناروما، حدد موقفه النهائي سواء البقاء أو الرحيل عن فريقه في الميركاتو الصيفي القادم.

ووفقا لشبكة "سبورت ميدياست"، فإن دوناروما خلال الساعات القليلة الماضية، كشف لزملائه في الفريق عزمه البقاء بصفوف ميلان.

وأضافت أنه بالرغم من التعقيدات وعدم توصل دوناروما وميلان لاتفاق بعد، إلا أن دوناروما قد يكون في طريقه لتمديد عقده الذي سينتهي في عام 2021.

وأشارت الشبكة إلى أن عملية التجديد من المحتمل أن تسير بشكل جيد، خصوصا أن الأندية الراغبة في ضم دوناروما (باريس سان جيرمان وريال مدريد) لن تكون مستعدة لدفع أكثر من 50 مليون يورو للحارس الشاب، في ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وختمت بأن وصول رالف رانكيك، مدير العلاقات والاستكشاف في أندية ريد بول، المحتمل إلى ميلان، قد يلعب دورًا في تغيير رأي دوناروما بالفترة المقبلة.