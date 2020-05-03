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ليفربول في طريقه لضم مهاجم لايبزيج

تاريخ النشر: 03/05/2020 - 16:09

ليفربول في طريقه لضم مهاجم لايبزيج
المدرب الألماني يورغن كلوب (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن مهاجم لايبزيج الألماني، تيمو فيرنر، لم يحسم مستقبله سيما بعد إعلانه عزمه على الرحيل عن الدوري الألماني، مفضلا الانتقال إلى أي ناد آخر.

ووفقا لصحيفة "سبورت بيلد"، نقلًا عن تقارير إيطالية، فإن ليفربول دخل في محادثات متقدمة مع الدولي الألماني، واقترب الطرفان من التوصل لاتفاق فيما بينهما.

وأشارت إلى عرض النادي الإنجليزي على صاحب الـ24 عامًا عقدًا لمدة 5 سنوات، يتضمن حصوله على راتب سنوي بقيمة 10 ملايين يورو.

ويسعى ليفربول للتفاوض مع مسؤولي لايبزيج من أجل تخفيض قيمة الصفقة، ومحاولة إقناع النادي الألماني ببيع اللاعب بقيمة أقل من الشرط الجزائي، البالغ 60 مليون يورو.

وأكدت صحيفة "بيلد" عدم بدء المفاوضات بين الناديين حتى الآن بشأن فيرنر، إلا أن رغبة المدرب الألماني يورغن كلوب في ضمه، قد تدفع ليفربول لبدء المحادثات في أقرب فرصة.

ويُعرف عن كلوب تفضيله مقابلة اللاعب الذي يريد الظفر بتوقيعه قبل إتمام الصفقة، لكن أزمة كورونا الحالية تحول دون ذلك، لاستحالة السفر والتواصل بين الأفراد في الوقت الراهن.

وتأتي هذه الأنباء رغم ظهور تقارير صحفية بريطانية تفيد باتخاذ ليفربول قرارًا بعدم إبرام أي صفقة هذا الصيف، في ظل توابع أزمة كورونا.


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#ليفربول
#الدوري الإنجليزي

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من عرب 48

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