بايرن يقترب من تمديد عقد أحد نجومه

ذكرت تقارير صحفية، أن بايرن ميونخ الألماني اقترب من تمديد عقد أحد نجومه خلال الفترة القادمة، في ظل سعيه لتحصين نجومه قبل انتهاء عقودهم.

ووفقا لصحيفة "بيلد"، فإن لاعب الوسط الإسباني تياغو ألكانتارا تواجد في مقر تدريبات الفريق البافاري، اليوم الإثنين، رغم حصول اللاعبين على راحة من التدريبات.

ولم يكن الدولي الإسباني حاملًا لبطاقة دخول موقف السيارات لدى وصوله، لذا تحتم عليه الانتظار لمدة دقيقتين، قبل أن يخرج أحد الموظفين لمساعدته على الدخول، مرتديًا كمامة حمراء.

وأشارت الصحيفة إلى إمكانية تواجد الدولي الإسباني بمقر النادي، لعقد اجتماع مع أحد المسؤولين بشأن تجديد عقده، الذي ينتهي في صيف 2021.

وتحدث ألكانتارا بالفعل في مقابلة مع صحيفة "La Vanguardia" الإسبانية عن مستقبله ومدى إمكانية بقائه لفترة أطول داخل ملعب أليانز أرينا.

وعن ذلك، قال "أنا هنا في ميونخ منذ حوالي 8 سنوات، رغم أنني لم أتخيل مطلقًا اللعب في ألمانيا".

واختتم "ربما يفكر النادي فورًا في لاعب آخر بطول فارع لشغل مركزي، لكن من الرائع أن أنهي مسيرتي في نادٍ رائع مثل بايرن ميونخ".