مبابي يطلب من فريقه الانتقال إلى ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية، أن تطور جديد طرأ بخصوص إمكانية انتقال نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، إلى ريال مدريد الإسباني.

ويعد مبابي أحد الأهداف الرئيسية لريال مدريد، حيث يعتبره الجميع في سانتياغو برنابيو، الوحيد القادر على تعويض رحيل كريستيانو رونالدو.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن مبابي طلب من إدارة باريس سان جيرمان السماح له بالرحيل إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الماضي.

وأوضحت أن سبب قيام مبابي بتلك الخطوة، هو الخروج المخيب من دوري الأبطال على يد مانشستر يونايتد من الدور ثمن النهائي.

وأشارت الصحيفة إلى أن توديع البطولة من هذا الدور، نقل شعورًا لمبابي بأن باريس سان جيرمان لا يستطيع المنافسة على اللقب الأوروبي، الأمر الذي من شأنه أن يقلل حظوظه لنيل الكرة الذهبية.

من جانبه، رفض باريس سان جيرمان طلب مبابي، وأخبروه أنهم يريدونه أن يكون محور المشروع الجديد للفريق، إلا أن ذلك لم يغير من خطط مبابي وتفكيره في الانتقال إلى ريال مدريد.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، حيث يخطط ريال مدريد للتفاوض مع سان جيرمان في صيف 2021، لإجبارهم على بيعه قبل رحيله مجانًا في نهاية عقده.