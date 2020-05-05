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تشافي: برشلونة بحاجة لهذه الصفقة الاستثنائية!

تاريخ النشر: 05/05/2020 - 10:33

تشافي: برشلونة بحاجة لهذه الصفقة الاستثنائية!
المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز (أ ف ب)
عرب ٤٨

ذكر مدرب السد القطري، تشافي هيرنانديز، أن نجم فريقه السابق برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، سيواصل اللعب لسنوات عديدة.

وقال تشافي، خلال بث مباشر على موقع "إنستغرام" مع زميله السابق صامويل إيتو "في كانون الثاني/يناير الماضي، لم يكن الوقت مناسبًا لتولى تدريب برشلونة".

وأضاف "كانت هناك محادثات مع إريك أبيدال وأوسكار جراو، وعرض كبير، لكنها لم تكن اللحظة المناسبة؛ حيث أحتاج للمزيد من الخبرات، وتدريب برشلونة هو حلمي الذي أريد تحقيقه يومًا ما، وقلت ذلك عدة مرات".

وكان برشلونة قد تفاوض مع تشافي ليتولى القيادة الفنية عقب إقالة إرنستو فالفيردي، لكنه رفض العرض، ليتم إسناد المهمة لكيكي سيتين.

وتابع "يعجبني برشلونة وأسلوب كيكي سيتين، ولطالما أحببت الفرق التي يقودها غوارديولا، فهي الفرق التي أحب أن أشاهدها".

وبسؤاله عن ليونيل ميسي ومستقبله، أجاب "لا زال بمقدوره اللعب لـ5 أو 7 سنوات، فهو يعتني بنفسه جيدًا ويمكنه الاستمرار في اللعب حتى سن الـ37، أو 38، أو 39، ومتأكد من أنه سيُشارك في مونديال قطر 2022".

وواصل "نيمار؟ هو واحد من أفضل 3 أو 5 لاعبين في العالم بدون شك، وقادر على صنع الفارق، وآمل أن يعود لبرشلونة".

واختتم تشافي: "أنا من جماهير برشلونة وأريد أن ينضم للفريق أفضل اللاعبين، ونيمار لعب بجانبي في نفس الفريق، وهو شخص إيجابي، وأضاف الكثير للفريق، وسيكون صفقة استثنائية تصنع الفارق للبارسا".


#تشافي هيرنانديز
#برشلونة
#ليونيل ميسي
#نيمار دا سيلفا

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