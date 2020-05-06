ليفربول يرسم خطة للتعاقد مع فيرنر

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق ليفربول الإنجليزي لا زال مهتما بالحصول على خدمات مهاجم لايبزيج الألماني، تيمو فيرنر، في الميركاتو الصيفي القادم.

وأمام الريدز، فرصة لخطف الدولي الألماني عن طريق دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده (60 مليون يورو) وذلك قبل 15 حزيران/يونيو المقبل.

ووفقًا لصحيفة "الجارديان"، فإن ليفربول يخطط لاستنفاد هذه الفترة، دون دفع قيمة الشرط الجزائي، وذلك لعدم رغبته في دفع مبلغ ضخم نظير ضم اللاعب.

ويريد مسؤولو ليفربول، الانتظار لمعرفة كيفية تطور أسعار اللاعبين في سوق الانتقالات بعد أزمة كورونا، التي كبدت الأندية خسائر مالية فادحة بسبب توقف النشاط الرياضي.

وأشارت الصحيفة إلى ظهور ليفربول مترددًا في سعيه نحو التعاقد مع فيرنر لهذا السبب، إذ لا يرغب في إنفاق مبالغ طائلة في الميركاتو الصيفي.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت بعرض ليفربول، 10 ملايين يورو على فيرنر كراتب سنوي، مع عقد لمدة 5 سنوات.

يذكر أن فيرنر أغلق الباب أمام انتقاله إلى بايرن ميونخ أو أي فريق داخل ألمانيا، معلنًا استعداده لخوض تجربة خارج البوندسليغا.