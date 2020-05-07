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رسميًا: مبابي هداف الدوري الفرنسي

تاريخ النشر: 07/05/2020 - 22:29

رسميًا: مبابي هداف الدوري الفرنسي
(أ. ب.)
عرب ٤٨

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم اليوم، الخميس، منح كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جرمان المتوج بلقب الدوري المحلي، لقب هداف البطولة في موسم 2019-2020 رسميا، برصيد 18 هدفا.

وكانت الرابطة قد أنهت منافسات الدوري قبل أوانه نهاية شهر نيسان/ أبريل المنصرم، بعد ما يقارب شهر ونصف على تعليقه بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، كما أعلنت تتويج المتصدر باريس سان جرمان باللقب، رغم تبقي عشر مراحل على نهايته الفعلية.

ورغم تعادل مبابي مع لاعب موناكو وسام بن يدر بعدد الأهداف، إلا أن الأخير سجل ثلاثة أهداف من ركلات جزاء، في حين لم يسجل نجم المنتخب الفرنسي أي هدف بنفس الطريقة، ما منحه الأفضلية.

واختير لاعب وسط الفريق الباريسي الأرجنتيني، أنخيل دي ماريا، أفضل ممرر في الدوري مع 14 تمريرة حاسمة خلال الموسم، متفوقا على الجزائري إسلام سليماني لاعب موناكو، ويوان كورت لاعب بريست.


#مبابي
#باريس سان جيرمان
#الدوري الفرنسي
#فرنسا
#هداف

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