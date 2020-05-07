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هازارد يفاجئ جماهير ريال مدريد

تاريخ النشر: 07/05/2020 - 00:33

هازارد يفاجئ جماهير ريال مدريد
النجم البلجيكي إيدين هازارد (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن نجم ريال مدريد الإسباني، إيدين هازارد، فاجأ عشاق الفريق في أول ظهور له، الأربعاء، خلال الفحص الذي خضع له اللاعبون بسبب فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن جماهير الملكي فوجئت بشكل هازارد ولياقته، عكس ما توقعه البعض، بعد غياب اللاعب عن الملاعب لنحو 3 أشهر.

وأضافت الصحيفة "في الصور التي نشرها ريال مدريد، كان هازارد بمظهر صيفي ويبدو في وزنه المثالي، وكان حديث الشبكات الاجتماعية".

يذكر أن هازارد لا زال يتعافى من الإصابة التي تعرض لها في شباط/فبراير الماضي، وخضع على إثرها لعملية جراحية في الولايات المتحدة.

وأشار التقرير إلى أن هازارد قد يتواجد في التدريبات فور عودة الفريق، وإذا لم يظهر في الأسبوع الأول، سيكون في الأسبوع الثاني رفقة زملائه، تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان.


#ريال مدريد
#إيدين هازارد

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