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يوفنتوس يعلن تعافي ديبالا من كورونا

تاريخ النشر: 07/05/2020 - 00:27

يوفنتوس يعلن تعافي ديبالا من كورونا
النجم الأرجنتيني باولو ديبالا (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن يوفنتوس الإيطالي أعلن شفاء نجمه الأرجنتيني، باولو ديبالا، من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال يوفنتوس، في بيان رسمي "أجرى اللاعب فحصا مزدوجا، وجاءت نتيجة الاختبارين سلبية".

وأضاف "وفقًا لنتيجة الاختبارات، فإنه تم شفاء اللاعب بشكل نهائي، وبالتالي لم يعد خاضعًا لنظام العزل المنزلي".

يذكر أن يوفنتوس أعلن، الثلاثاء، عودة الفريق للتدريبات الفردية، وبالتالي سيتمكن ديبالا من المشاركة في مران السيدة العجوز.

وكان 3 لاعبين من الفريق الأول ليوفنتوس أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، وهم دانييلي روجاني وبليز ماتويدي وباولو ديبالا، وأعلن النادي تعافي الثلاثي.


#يوفنتوس
#باولو ديبالا

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