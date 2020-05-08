  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

إنتر ميلان ينضم لصراع التعاقد مع ألابا

تاريخ النشر: 08/05/2020 - 08:43

إنتر ميلان ينضم لصراع التعاقد مع ألابا
اللاعب النمساوي دافيد ألابا (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن إنتر ميلان الإيطالي سينافس ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، على خدمات لاعب مميز في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن إنتر ميلان يرغب في الحصول على خدمات دافيد ألابا، ظهير بايرن ميونخ، في الصيف المقبل.

وأشارت إلى ألابا ينتهي عقده مع البافاري في صيف 2021، ويرفض اللاعب كل عروض التجديد حتى الآن.

وأوضحت أن أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، كان يريد ضم ألابا، منذ أن كان الأول يعمل كمدير فني لتشيلسي.

ويعجب كونتي بقدرة ألابا على شغل أكثر من مركز، لا سيما إمكانية اللعب كواحد من الثلاثي الخلفي والتحول إلى ظهير أيسر.

يذكر أن تقارير ألمانية سبق أن أكدت توقف مفاوضات التجديد بين إدارة بايرن وألابا منذ أسبوعين.


#إنتر ميلان
#ريال مدريد
#برشلونة
#دافيد ألابا
#بايرن ميونخ

حوارات

حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة
حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة

2020-05-02

"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية
"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية

2020-04-25

حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية
حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية

2020-04-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

برشلونة يعود لاستئناف التدريبات
برشلونة يعود لاستئناف التدريبات

2020-05-08

رسميًا: مبابي هداف الدوري الفرنسي
رسميًا: مبابي هداف الدوري الفرنسي

2020-05-07

الدوري الإيطالي: فيورنتينا يكشف عن إصابة 6 من أفراده
الدوري الإيطالي: فيورنتينا يكشف عن إصابة 6 من أفراده

2020-05-07

الأكثر قراءة

مقتل عربي برصاص الشرطة في مدينة بئر السبع

مقتل عربي برصاص الشرطة في مدينة بئر السبع

2020-05-07
العليا الإسرائيلية تمنح ضوءًا أخضرَ لحكومة نتنياهو الخامسة

العليا الإسرائيلية تمنح ضوءًا أخضرَ لحكومة نتنياهو الخامسة

2020-05-07
الكنيست تصادق على جميع قوانين تشكيل حكومة ولايتها 4.5 سنة

الكنيست تصادق على جميع قوانين تشكيل حكومة ولايتها 4.5 سنة

2020-05-07
هازارد يفاجئ جماهير ريال مدريد

هازارد يفاجئ جماهير ريال مدريد

2020-05-07
الولايات المتحدة تسحب قوات عسكرية من السعودية

الولايات المتحدة تسحب قوات عسكرية من السعودية

2020-05-07