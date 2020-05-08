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تطور جديد بشأن انتقال لاوتارو إلى برشلونة

تاريخ النشر: 08/05/2020 - 23:35

تطور جديد بشأن انتقال لاوتارو إلى برشلونة
النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن تطورا جديدا طرأ على إمكانية انتقال نجم إنتر ميلان الإيطالي، لاوتارو مارتينيز، إلى برشلونة الإسباني في الميركاتو الصيفي القادم.

ومن المعروف أن برشلونة يستهدف التعاقد مع لاوتارو في الميركاتو الصيفي المقبل، من أجل تعزيز هجوم الفريق، وتوفير بديل للويس سواريز.

وقال رئيس فريق راسينغ دي أفيلانيدا الأرجنتيني حيث لعب لاوتارو في السابق، فيكتور بلانكو، في تصريحات لموقع "TYC" الأرجنتيني "لقد تحدثت مع المقربين من لاوتارو، وأكدوا لي أن برشلونة يتابعه عن كثب".

وبسؤاله عن توقعه حول اختيار لاوتارو لوجهته المقبلة، قال "كلنا نريده أن يكون سعيدًا ويلعب حيث يريد، بالتأكيد سيقرر لمصلحته".

ولا يعتبر برشلونة هو النادي الوحيد الراغب في الحصول على خدمات لاوتارو، فقد دخل اللاعب مؤخرًا على رادار باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى تشيلسي ومانشستر سيتي.


#لاوتارو مارتينيز
#إنتر ميلان
#برشلونة

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